Умер народный артист СССР Зураб Соткилава

В Москве в возрасте 80 лет скончался оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников артиста.



"После операции Зураб Лаврентьевич чувствовал себя неплохо, и была надежда, что все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло, и сегодня под утро он скончался", – сказал собеседник агентства.



Известно, что в 2015 году у певца была диагностирован рак поджелудочной железы. После операции в Германии и курса лечения в России Соткилава вернулся к творческой деятельности.



Напомним, Зураб Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В молодости он активно занимался футболом. Играл за сухумское Динамо, а затем – за тбилисское Динамо. После получения двух тяжелых травм Соткилава завершил спортивную карьеру.



После учебы в Тбилисской консерватории, Соткилава выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в миланском театре Ла Скала. В 1973 году дебютировал в Большом театре в Москве в партии Хозе в опере Бизе Кармен, а в 1974 году вошел в оперную труппу театра.



В последние десятилетия жизни певец занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории.

