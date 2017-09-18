АМКУ оштрафовал "лайфселл" на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Антимонопольный комитет принял решение наложить штраф в размере 19 млн 466,84 тыс. грн на оператора мобильной связи ООО "лайфселл" по делу в отношении коммуникации условий тарификации звонков, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.



"Ответчик в коммуникации с потребителями указывал, что тарификация "посекундная". Одновременно с этим, фактическая тарификация происходит в размере полной стоимости минуты за каждую первую секунду каждой начавшейся минуты", - пояснил он.



Терентьев уточнил, что речь идет о нарушении статьи 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" – распространение информации, вводящей в заблуждение.



Мобильный оператор ООО "лайфселл" (lifecell) - третий по числу абонентов оператор в Украине. По итогам 2016 года компания получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Ее выручка за 2016 год выросла на 8,1% - до 4,838 млрд грн, а показатель EBITDA уменьшился на 8,7% - до 1,356 млрд грн.



Активная абонентская база за прошлый год уменьшилась на 13,2% - до 9,2 млн, показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 14,4%, до 40,6 грн.

