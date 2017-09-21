Манафорт потребовал от Минюста обнародовать прослушку его разговоров

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал от Минюста США обнародовать текст прослушки его разговоров. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное в СМИ от имени Манафорта.



В тексте отмечается, что раскрывать существование ордера — это тяжкое преступление, вне зависимости от того, что никаких обвинений в этой связи так и не появилось.



"Генеральный инспектор министерства юстиции должен немедленно провести расследование этих утечек и проверить, по каким мотивам предыдущая администрация прослушивала своего политического оппонента", — говорится в заявлении.



"Манафорт требует, чтобы министерство юстиции распространило любые перехваты разговоров, включающие его (Манафорта) и любых людей, не являющихся американскими гражданами, чтобы все заинтересованные стороны пришли к тому же выводу, что и министерство юстиции — ничего в этой истории нет", — отмечается в тексте.



Согласно источникам, прослушка прервалась в прошлом году из-за недостатка доказательств, но после перехваченных бесед Манафорта интерес ФБР к экс-главе штаба Трампа снова возобновился. Бюро получило новый ордер, продливший слежку до начала этого года.



Напомним, что СМИ сообщили, что сотрудники ФБР прослушивали экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, имея секретное разрешение суда.

