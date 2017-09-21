Мелания Трамп подает в суд на школу иностранных языков Загреба

Мелания Трамп, первая леди США, снова угодила в громкую историю. Супруга американского президента грозит добиться серьезной компенсации от одной из хорватских школ иностраннных языков, передает ВВС.



Все дело в том, что загребская школа по изучению иностранных языков, в своей рекламной кампании использовала изображение Мелании, с весьма сомнительной подписью.



На огромных банерах установленных в столице Хорватии, красуется огромное фото жены Трампа, и скандальный рекламный слоган.



"Просто представьте, как далеко вы можете пойти, имея хотя бы небольшие знания английского", – гласит надпись на плакате.



И эти фото уже заполонили соцсети.



Адвокат Мелании Трамп заявил, что школа использовала изображение для своей рекламы - без ее согласия. Но это, скорее всего лишь повод поставить на место чересчур креативных рекламщиков.



Нелишним будет напомнить, что хотя Мелания Трамп и родилась в Словении, но за свою карьеру она выучила немало языков и теперь свободно владеет сербским, французским и немецким языками. Ну и само собой - английским.

