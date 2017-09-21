В Госдуме прокомментировали иск "Нафтогаза" к России по активам в Крыму

Иск компании "Нафтогаз Украины" не должен рассматриваться, так как то, что является предметом спора, принадлежит Крыму и его жителям, однако суд Гааги может принять положительное решение из-за того, кто именно направил иск, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.



Ранее компания "Нафтогаз Украины" заявила о том, что подала в суд Гааги исковое заявление к России с требованием возместить 5 миллиардов долларов убытков в связи с потерей активов в Крыму.



По словам Калашникова все, что находится "на территории страны, которая стала вдруг страной, а потом попросила, чтобы ее приняли в другую страну, принадлежит ей и народу, который там живет". "И в этой связи иски рассматриваться не должны", — заявил он РИА Новости.



Парламентарий отметил, что "внутреннее законодательство должно быть превыше внешнего" и, по его мнению, в этом смысле России надо учиться у США.



"Здесь я не собираюсь оценивать как юрист, обречен ли (иск) на провал. Они могут и принять (решение — ред.) в пользу Украины даже по принципу того, от кого это исходит", — добавил он, отвечая на вопрос о шансах принятия положительного решения суда по соответствующему иску.

