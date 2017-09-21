Полторак уволил главного психиатра Минобороны

Министерство обороны отстранило от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Олега Друзя. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства обороны Степан Полторак.



Он отметил, что только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя.



Такое свое решение Полторак объяснил тем, что Друзь выполнял свои служебные обязанности неудовлетворительно, в связи с чем министр назначил служебное расследование.



Напомним, ранее Друзь во время заседания комитета по вопросам здравоохранения заявил, что 93 % участников АТО является потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.

