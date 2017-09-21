В РФ задержали лидера "Христианского государства"

В Москве задержан лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин. Его подозревают в организации поджога автомобиля адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом в среду, 20 сентября, Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.



"Калинин и двое его предполагаемых сообщников были задержаны вчера вечером в ходе спецоперации, которую правоохранительные органы провели в Москве и Липецке. Калинина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сообщил источник.



Ранее Калинин связывал многочисленные минирования торговых центров в России с показом "Матильды".

