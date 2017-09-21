Линда Хэмилтон возвращается в "Терминатор"

Актриса Линда Хэмилтон, четверть века назад предотвратившая апокалипсис в образе Сары Коннор, возвращается к франшизе "Терминатор" вслед за ее создателем Джеймсом Кэмероном.



По информации The Hollywood Reporter, Кэмерон объявил о намерении снять Линду Хэмилтон в очередной части картины во время частной вечеринки, посвященной четвертьвековому юбилею культового "Терминатора-2". С ее помощью режиссер намерен еще раз привлечь внимание к гендерному балансу в боевиках.



"Есть пятидесятилетние, шестидесятилетние герои, которые убивают плохих парней. Но нет такого примера среди женщин", - напомнил он.



"Мы начинаем поиск 18-летней героини, которая станет новым центральным элементом новой истории. У нас будут персонажи из будущего и настоящего. В основном будут новые персонажи, но герои Арнольда и Линды помогут создать преемственность", - пообещал Кэмерон.



Напомним, на прошлой неделе стало известно, что автору первых двух "Терминаторов" Джеймсу Кэмерону доверили определять стратегию грядущей битвы за будущее человечества. Компания SkyDance поручила ему продюсирование франшизы. А режиссером назначен Тим Миллер, снявший "Дэдпула". Что касается Арнольда Шварценеггера, то его уговаривать не придется - он не раз уверял, что готов снова сыграть киборга, и уже похвастался журналистам, что в марте приступает к съемкам "Терминатора".



Линда Хэмилтон сыграла главную героиню истории о войне с роботами в первых двух частях франшизы. После выхода "Терминатора-2" она переехала к Джеймсу Кэмерону, у них родилась дочь Жозефина. В 1999 году брак распался.



В третьем "Терминаторе" упоминалось, что героиня Хэмилтон, Сара Коннор, умерла от лейкемии в 1997 году. По ее завещанию могила была забита оружием, а тело кремировано. В четвертом фильме франшизы "Да придет спаситель" актриса озвучила свою героиню, не появляясь в кадре.



В перезагруженном "Терминаторе: Генезис" роль Сары Коннор сыграла Эмилия Кларк. После провала "Генезиса" команде, приглашенной к дальнейшей работе над франшизой, предстоит решить, продолжать ли "перезагруженную" в пятой части франшизы сюжетную линию или в очередной раз начать все заново.



Первый "Терминатор", выпущенный Кэмероном в 1984 году, пользовался огромным успехом, а прозвучавшая там фраза "Я еще вернусь" (I'll be back) стала одной из самых распространенных киноцитат. Не менее удачным получилось продолжение 1991 года - "Терминатор-2: Судный день": оно стоило 102 миллиона долларов, а собрало 200 миллионов в одной только Северной Америке. Остальные части франшизы снимал уже не Кэмерон, что, несомненно, сказалось на популярности фильмов.



Кстати, по легенде Терминатор и породившая его компьютерная система привиделись Джеймсу Кэмерону в бреду, вызванном тропической лихорадкой, которую он подхватил во время съемок на Карибах.



Skynet, по сюжету фильмов, принял решение уничтожить человеческую расу. Для этого компьютер инициировал ядерное нападение стран друг на друга, а потом начал создавать терминаторов - человекоподобных роботов, уничтожающих уцелевших людей.



В большинстве фильмов серии события происходят до нападения Skynet ("судного дня") - герои, вернувшись в прошлое, пытаются изменить ход событий, которые привели к началу войны. По этой причине после каждого фильма дата "судного дня" смещается, т. е. каждая новая серия "Терминатора" выходила на экраны мира всегда до новой даты "конца света".



В первом и втором фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года. В третьем фильме, "Терминатор-3: Восстание машин", говорится, что атака начнется в 2005 году, но точная дата не сообщается.



21 апреля 2011 года - день, обозначенный в сериале "Терминатор: Хроники Сары Коннор". Действие четвертого фильма, "Терминатор: Да придет спаситель", происходит уже после "судного дня".



В пятой части "Терминатор: Генезис" Skynet должен обрести сознание в октябре 2017 года. Отметим, на эту дату была назначена дата выхода второй части анонсированной перезапущенной трилогии.







