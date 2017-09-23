Ассоциация адвокатов считает, что Лавриновичу вручили "пидозру" с грубыми нарушениями

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) указывает на грубые нарушения прокурорами при вручении подозрения бывшему министру юстиции, а ныне – действующему адвокату Александру Лавриновичу. Об этом сообщил заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий, пишут "Украинские новости".



Эту информацию ассоциация направила в виде письма Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.



"Адвокат – это лицо со специальным статусом, защищенным законом. А господин Лавринович является действующим адвокатом. Соответствующую практику он возобновил еще 3 июля 2015 года, после завершения работы в политике. Есть такие понятия, как гарантии адвокатской деятельности, которые закреплены Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а также - соответствующими статьями Криминально-процессуального кодекса. И там четко определена гарантия особой процедуры привлечения к криминальной ответственности адвоката", - отметил Валентин Гвоздий.



Заместитель председателя НААУ подчеркнул, что в любом случае, согласно действующему законодательству, во время предъявления подозрения адвокату, его должен вручать Генеральный прокурор Украины или его заместители, прокурор области, АРК, г. Севастополя, г. Киева либо их заместители. В случае же с Александром Лавриновичем подозрение, подписанное заместителем генпрокурора страны Юрием Столярчуком, было вручено следователями ГПУ.



"Это является чрезвычайно грубым нарушением, за что предусмотрена даже криминальная ответственность за нарушение адвокатской деятельности", - констатировал Гвоздий.



При этом заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины указал на то, что подобное деяние для всей НААУ является одной из наивысших угроз, когда нарушаются права адвокатуры. Гвоздий отметил, что в данном конкретном случае с Александром Лавриновичем ни каких исключений следствию закон не предоставляет, а сотрудники ГПУ должны были выполнить все требования действующего законодательства.



"Мы (НААУ, - прим ред) являемся официальным регулятором адвокатской профессии одним из своих заданий видим защиту нашей профессиональной независимости и прав всех адвокатов Украины. Вне зависимости, какая фамилия там стоит. Это для нас не имеет ни какого значения – все адвокаты равны, они имеют равные права вне зависимости от политических партий, "окраски", интересов и т.д.", - резюмировал Валентин Гвоздий.



По его утверждению Национальная ассоциация адвокатов Украины усматривает в действиях следователей Генпрокуратуры, которые вручали подозрение Лавриновичу, все признаки криминального правонарушения. По этой причине НААУ обратилась в соответствующие органы с настоятельной просьбой зарегистрировать криминальное производство и провести по нему расследование против виновных лиц.

