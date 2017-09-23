Россия готова обсуждать альтернативные проекты по охранной миссии ООН в Донбассе

Россия готова обсуждать альтернативные варианты по охранной миссии ООН в Донбассе, однако напоминает, что российский проект резолюции уже находится "на столе". Об этом заявила журналистам в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Этот проект (российский - прим. ТАСС) есть, мы по нему работаем, - сказала она. - Если есть альтернативные идеи, альтернативные проекты - мы готовы их обсуждать".



Захарова при этом указала, что российский проект резолюции уже находится "на столе". "Все остальное - это вопрос договоренностей и консенсуса и поиска компромисса", - добавила официальный представитель МИД РФ.



5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.

