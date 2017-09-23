Лавров обсудил с главой МККК оказание помощи жителям Сирии и Донбасса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером вопросы оказания гуманитарной помощи жителям Сирии и юго-востока Украины. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшейся в четверг на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи.



"Лавров и Маурер обсудили деятельность комитета в Российской Федерации, а также вопросы взаимодействия России и МККК по совместному реагированию на гуманитарные кризисы в ряде регионов мира, - отметили в российском дипведомстве. - Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины и ситуации в Сирии, в частности вопросам наращивания гуманитарной помощи гражданскому населению".

