Луценко подписал подозрение нардепу Довгому

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому (группа "Воля народа"), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Генпрокурор подписал подозрение Довгому", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу. Как сообщалось, генпрокурор заявлял, что Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета...

... с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.



Генпрокурор заявил о намерениях привлечь Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).



По словам Довгого, его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.



11 июля 2017 года Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.



14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по Довгому начали проводить следственные действия.



В августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение Довгому не согласовано.

