Каждый пятый украинец готов к акциям протеста

В ближайшее время в Украине не стоит ожидать массовых протестов, однако напряженность и озлобленность в обществе остается стабильно высокой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которое в июле этого года провел Институт социологии НАН Украины, пишет "Лига". "Оценка населением ситуации, которая сложилась в стране, как напряженной, с годами несколько уменьшается.

Но с другой стороны, она остается достаточно высокой, так как по 10 бальной шкале уровень напряженности граждане оценили в 7 баллов", - отметила 22 сентября во время круглого стола заведующий отделом социальной психологии института Елена Злобина.



Самый высокий уровень напряженности наблюдается в южных регионах страны, самый низкий - в западных. Вместе с тем, людей, которые стали верить в лучшее будущее, стало больше по сравнению с прошлым годом.



Так в 2017 году оптимистов стало на 5% больше по сравнению с 2016 годом. Всего их среди опрошенных 21%. Вместе с тем, доля тех, кто считает, что никакого улучшения не произойдет, по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 11% и составляет 48%.



"На вопрос, что в наибольшей степени влияет на рост напряженности, с огромным отрывом население называет боевые действия на Востоке Украины. Хотя непосредственно жизни большинства людей, участвовавших в опросе, это не касается. Но каждый день переживания того, что в стране идут военные действия, создает сильную психологическую напряженность", - отметила ученый.



В общем 68% опрошенных назвали боевые действия на Востоке страны главным фактором, который приводит к росту напряженности. Около половины людей считают, что на напряженность в обществе влияет рост безработицы, а также повышение тарифов и рост цен. Также считают факторами роста напряженности коррупцию - 44% населения, безнаказанность и произвол чиновников - 41%, недоверие к власти - 34%. Чуть больше четверти украинцев называют источником напряженности недоступность и низкое качество медицинского обслуживания.



"Из этого следует, что реальные вопросы проблем для украинцев менее важные чем действия власти", - отметила Злобина.



Виновными в такой ситуации украинцы считают представителей власти. 74% вину возлагают на бездействие президента, Правительства и Верховной Рады, 52% - на политиков, 42% - олигархов. Около 30% связывают рост напряженности с деятельностью руководства РФ.



Реальная борьба с коррупционерами, улучшение материального положения и условий жизни людей, достижения реального прогресса в ситуации на Донбассе по мнению большинства опрошенных помогут существенно уменьшить уровень напряженности в обществе. Вместе с тем большинство украинцев не верит в то, что повлиять на это может немедленная смена власти или протесты населения.



Учитывая это протестные настроения в стран несколько угасли. По данным опроса настроены участвовать в протестах 21% опрошенных, не готовы участвовать - 56%. При этом меньше всего желающих протестировать на Донбассе, всего 11%. Но, как отметила старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, прямой зависимости от готовности участвовать в протесте и реальных протестов нет.



"Вербальная готовность к протесту у нас была высокой на протяжении всего времени существования Украины. 20% тех кто готов участвовать в протесте - это тоже высокий показатель. Например во всех протестах времен Оранжевой революции и Революции достоинства участвовали 15% населения и этого хватило", - добавила она.



Вместе с тем, ученая констатирует, что после Майдана в 2015 году, когда обвалилась гривна, 40% граждан выражали готовность участвовать в протестах, но этого так и не произошло.



Согласно последнему опросу 16% граждан готовы выходить на улицы ради борьбы за справедливость, еще 13% - из-за невозможности терпеть тяжелое жизненное положение. Но для того, чтобы вспыхнул массовый протест, нужно чтобы кто-то собрал людей. Однако социологи констатируют - реальных лидеров сегодня в стране нет. Партиям пока доверяют только 6% опрошенных.



"Периодически населения выходит на митинги за вождями. Но в Украине их уже набралось такое количество, что они только перетасовываются. Сейчас самых рейтинговых представителей политических партий поддерживают в пределах от 1,5 до 10%", - отметил заместитель директора Института социологии НАН Украины Николай Шульга. Это при том, что перед обеими революциями, были лидеры, которым население доверяло и которые имели поддержку более 30%.



Кроме этого, по мнению заведующего отделом развития политической системы НИСИ Петра Бурковского, сдерживает протестные настроения в стране еще и война. Он считает, что понимание внешней угрозы сплачивает людей с обостренным чувством справедливости и высоким уровнем критического мышления.



В первую очередь, ученый говорит о волонтерах, которым по данным опросов больше всего пока доверяют украинцы. Вместе с тем, он не исключает, что боевые действия могут и ускорить протестный взрыв при условии, что война выйдет за пределы АТО. Еще одним фактором, который сдерживает протестные настроения, Бурковский называет бедность.



"Бедность угнетает протестные настроения, люди ежедневно занимаются вопросами выживания, и это их отвлекает", - считает ученый.



В любом случае никакие социальные проблемы, скорее всего, не выведут людей на улицы. По мнению Ирины Бекешкиной должен быть фактор, который внезапно возмутит массу людей одновременно.



"Перед Оранжевой революцией - это фальсификация выборов, а перед Революцией достоинства - избиение студентов. Пока власть ведет себя осторожно. Мы видим, что на границе никого не били (пересечение границы Михаилом Саакашвили - АСН), таких приказов не отдавали", - объясняет она.



Опрос был проведен Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива" с 3 по 25 июля 2017 года по квотной выборке, представляющей взрослое население. Опрос проводился во всех областях Украины, методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1800 человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

