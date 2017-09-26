Саакавшили заявил, что "подвинет" всех украинских министров

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "подвинет" всех министров во время митингов в Киеве. В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. В партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер посетит акции протеста и озвучить требования к власти. "Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — ред.) отсюда", — сказал Саакашвили на митинге в Киеве.

Он добавил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.



Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

