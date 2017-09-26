Сарган: первые миллионы из $200 млн. окружения Януковича поступили в бюджет

Первая часть средств из $200 млн. окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных по решению суда, поступили в госбюджет, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. "Спецконфискация 200 млн. ОПГ Януковича. Первые миллионы пошли в госбюджет", - написала Л.Сарган в понедельник на своей страничке в Фейсбук.

Агентству "Интерфакс-Украина" Сарган уточнила, что "генпрокурор предоставил главе "Укрэксимбанка" решение суда и тот его выполнил".



Как сообщалось, 22 сентября 2017 года генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что в этот день вступило в законную силу решение Сосновского районного суда Черкасс о еще одной спецконфискации банковских активов бывших чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму $200 млн.



В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк потребовала от Луценко немедленного обнародования решения судов о конфискации в конце апреля 2017 года $1,5 млрд и вступившего в силу 22 сентября решения о конфискации еще $200 млн.

