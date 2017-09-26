Минск требует от Киева обеспечить безопасность своей дипмиссии на Украине

Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с проведением в субботу акции у здания дипмиссии в Киеве.



"23 сентября 2017 года группа неустановленных людей перед зданием посольства Республики Беларусь в Киеве провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности. Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии.



Посольство также потребовало от украинской стороны обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.

