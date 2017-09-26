#меркельнаша

Поскольку я совершенно не разбираюсь в немецких политических реалиях, то могу смело анализировать результаты минувших выборов в Бундестаг. «Пауланер» от «HB» могу отличить? Теоретически да. Поэтому первичная база есть. А больше ничего и не надо, поскольку яркой путеводной звездой светят заявления наших выдающихся политиков и лидеров нации. Если вкратце, то украинская дипломатия, постоянный представитель президента в Раде и лично глава государства натянули кремлевских хакеров, приведя к власти в Германии нашу дорогую Ангелу.



Знаете, в чем секрет непотопляемости Меркель, которая раз за разом, как сотник Парасюк, царапающий машины «регионалов», становится во главе всех немцев доброй воли? Все просто: во время выборов Ангела избрала правильную тактику. Она постоянно поддерживала «территориальную целостность» и заявляла, что «Крым наш». А больше ничего и не надо было делать. Так считает гарант нации, который уверен: победа Меркель основана на том, что она поддерживала территориальную целостность Украины. Немцев, как известно, хлебом не корми, только дай поддержать чью-то территориальную целостность. Что дает победа правящего блока ХДС-ХСС нам с вами? Она дает все. Постпред гаранта в Раде считает, что это очень позитивно скажется на всей нации. Чрезвычайно хорошо все будет. Все дело в том, что Германия стала той страной, которая объединила европейскую общественность для введения санкций против России. Теперь, когда Ангела опять победила, санкции усилятся до невиданной глубины, и РФ во главе с «тераном» Путиным развалится с минуты на минуту.



Следующая хорошая новость для Киева – Меркель входит в «Нормандскую четверку», поэтому вся четверка будет занимать проукраинскую позицию. Эх, заживем! На новеньких «мерсах» кататься будем, «пауланер» литрами хлебать.



Наши патриоты, как известно, накопили большой опыт работы по борьбе с представителями «пятой кремлевской колонны». На первом заседании Бундестага следует отловить всех депутатов из «АГ» и сразу же макнуть их в мусорные баки. Затем избить, объявить «агентами рашки» и залить зеленкой

Что надо делать? Прежде всего, учить немецкий. Затем ждать принятия Бундестагом плана Меркель для Украины, который предусматривает выплату 5000 евро каждому украинцу в качестве компенсации за упущенные в 1941 году возможности. И, наконец, именно немцы должны войти в состав миссии ООН, поскольку их задача – освободить Украину от агрессивных российских орд

Единственное небольшое темное пятно на фоне всеобщего триумфа нашей ставленницы – кремлевская партия «Альтернатива для Германии», набравшая на выборах 12,6%. Созданная по инициативе Путина четыре года назад, партия при поддержке резидентуры ГРУ, хакеров и рекламы в социальных сетях сумела обмануть чаяния немцев. Она подкупом, шантажом и обманом получила 94 места в Бундестаге. Этот факт вызывает справедливое возмущение у всех патриотов Украины, поддерживающих нерушимый блок ХДС-ХСС. По всей Германии прокатились спонтанные побоища «альтернативщиков» Путина. «Самооборона» спикера Парубия уже выдвигается на помощь своим немецким побратимам, чтобы очистить священную для каждого украинца землю великой Германии от российских ставленников. Сам Парубий, как известно, очень уважает немецкую идею и постоянно ходил в коричневой рубашке во времена своей недолгой юности. Детство же, из-за справки о задержках в умственном развитии, пролетело очень быстро.Наши патриоты, как известно, накопили большой опыт работы по борьбе с представителями «пятой кремлевской колонны». На первом заседании Бундестага следует отловить всех депутатов из «АГ» и сразу же макнуть их в мусорные баки. Затем избить, объявить «агентами рашки» и залить зеленкой. Подобные демократические методы борьбы неоднократно доказывали свою эффективность в Киеве. С агентурой Путина следует бороться решительно и быстро.Теперь проанализируем дальнейшие расклады в Бундестаге. Что мне известно о немецком парламенте? Немного. Его штурмовали кремлевские наймиты и почти сожгли. Немцы все отремонтировали, и теперь там шарятся сотни депутатов. Первым делом Ангеле необходимо создать большинство в этом органе. Делается это очень просто и быстро. Главное – объединить депутатов на основе проукраинских интересов.Более чем уверен: в течение ближайших недель в Бундестаге будет создана проукраинская коалиция во главе с Меркель, которая возьмет курс на поставку Киеву евро и летального вооружения. Теперь именно Германия является основным стратегическим партнером Украины, поскольку США, к сожалению, так и не дали нам «Джавелинов». Это их историческая ошибка, поэтому надо делать ставку на Берлин.Самым проберлинским политиком из всех украинских деятелей, включая гомосексуалистов и трансгендеров, безусловно, является Виталий Кличко. Это любимец Гамбурга, кумир жителей района Reeperbahn, личный друг Меркель. Достаточно только сказать, что в первые месяцы великой революции великого достоинства именно Виталик рассматривался на роль гауляйтера Украины. Однако он пал жертвой интриг олигархов. Нет, дело вовсе не в ярко выраженных умственных способностях нынешнего мэра столицы. Да, он с трудом может напрячь мускулы на лице, стимулируя работу головного мозга. Но когда подобные мелочи являлись препятствиями для политической карьеры? Кличко пал жертвой заговора с участием международной закулисы. После победы Меркель возникает совершенно новая ось влияния: Меркель–Кличко–Саакашвили–Бердичев.Киев, безусловно, подключит все свои рычаги влияния, чтобы укрепить позиции новой проукраинской коалиции в Бундестаге. А таковых рычагов предостаточно. Уж вы поверьте мне на слово. Украина станет центром внешней и внутренней политики Германии, поскольку у нас с немцами одна цель – предотвращение агрессии Путина во Львов. Что надо делать? Прежде всего, учить немецкий. Затем ждать принятия Бундестагом плана Меркель для Украины, который предусматривает выплату 5000 евро каждому украинцу в качестве компенсации за упущенные в 1941 году возможности. И, наконец, именно немцы должны войти в состав миссии ООН, поскольку их задача – освободить Украину от агрессивных российских орд.