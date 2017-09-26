Мова изоляции?..

...Об этом высказался даже Павел Климкин, который в последнее время старается не отсвечивать и не попадаться на глаза тех, кто ему не простит «НашуГиллари», за которую он еще год назад топил, как «скаженый». Очкует, что «настучат» гаранту, и тот уволит его без выходного пособия: в цене-то сегодня «трамписты» а не голимые «гилларисты». Но и Климкину пришлось выйти из тени: все начальники пошли на 14 встречу YES, и он поперся – все-таки глава МИД. И говорил о законе.



Я имею в виду принятый Верховной Радой 5 сентября сего года новый закон об образовании, предусматривающий к 2020 году перевод всего образования в Украине на государственный язык – украинскую мову. Прошло только 20 дней, а его не критиковал и не обсуждал только ленивый. В Украине и – особенно! – за ее пределами. И Климкин сказал: «Нынешняя критика – это критика не самого закона, а его трактовок и иллюзий. Мы никоим образом не нарушили своих обязательств и готовы доказывать эту позицию. Мы уже неоднократно доносили свою мысль нашим партнерам, и Венгрии, и Румынии, сейчас к ним еще присоединилась Болгария, и другим языковым законом мы не забираем время обучения на языках меньшинств. Наоборот – мы лишь добавляем преподавания на украинском языке».



И зачем-то пустился объяснять, что никто и не думает убирать в школах преподавание биологии на языках нацменьшинств. Почему только биологии? Что за странные ассоциации у министра, если он только не хочет быть овощем? Если же он имел в виду расовые теории чистых укров и ариев, то это ближе к зоологии и психиатрии. Какие иллюзии вокруг закона он имел в виду: что его невозможно выполнить, или что не будут выполнять, потому что к 2020 году многое может в Украине поменяться? Короче, напустил Павел Климкин туману, как булгаковский аналог Клим Чугункин бомжей в хату Филипп Филиппыча.



Однако все, кто выступил против закона, поняли его и трактуют правильно. И не питают иллюзий ни насчет мотивов его принятия, ни насчет внедрения в жизнь. Потому что, с одной стороны, сегодня этот закон – декларация о том, что обязательно будет сделано через три года. Но с другой – уже сейчас руководство к действию патриотов, которые четко видят цель: из образования должны и будут выброшены все языки, кроме мовы. Потому что есть установка: одна держава – одна нация – одна мова. Осталось добавить «один фюрер», и картина маслом. Просто сейчас фюрера еще не подобрали и не согласовали там, где их обычно согласовывают...



Украинские патриоты рассчитывали, что им, так якобы «борющимся с российской имперскостью», простят угнетение нацменьшинств и национальную унификацию и ассимиляцию. Но прозевали они новый тренд – возрождение национальных государств, рефлексии европейских государств по признакам суверенитета, национальных культур, языков, традиций и т. д. Это было хуже, чем просчет, это стало главной ошибкой



Сегодня стало известно, что протесты против закона Украины об образовании приобретают некий скоординированный характер. Открытое письмо к гаранту нации с просьбой сделать все возможное, чтобы закон не прошел, написал Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN)

Понятно и другое – патриоты-мовнюки объясняют свои действия просто: нужно ускоренно дерусифицироваться. Точно так же, как декоммунизировались и десоветизировались – форсированно убирали все памятники Ленину и ленинцам, а сейчас попирают память и памятники солдатам Великой Отечественной войны. Все это было и есть прикрытием для дерусификации. Теперь же, когда все памятники снесли, задача дерусификации, окончательного разрыва с Россией – ментального, языкового, исторического, культурного – встала как главная и уже ничем не прикрытая.И вот тут, как мне кажется, идеологи и практики перегнули палку и чересчур ускорились, надеясь проскочить к искомой цели и опираясь на опыт стран Прибалтики – особенно Латвии и Эстонии, которым простили и прощают репрессии и попрание прав всех русскоязычных под «соусом» избавления от «имперского наследия» и деколонизации. Те, кто выполнял и выполняют заказ по отрыву Украины от России, не учли главное: задача-то перед ними стоит знакомая, но Украина – не Латвия, не говоря уже об Эстонии. Украина – большая многонациональная страна, где не просто обитают представители более 100 наций и народностей, но и живут многочисленные национальные меньшинства, которые присоединили к Украине насильственно, в ходе глобальных геополитических сшибок XX века. Так к Украине «прирезали» Буковину и Южную Бессарабию, где много румын, молдаван и болгар, Закарпатье с венграми и русинами, Галичину и Волынь, которые ранее были населены вырезанными и перемещенными поляками, не говоря уже об этнических русских, которые жили и живут на этой земле веками. Особенно в так называемой Малороссии и Новороссии, которые были ничейным Диким полем, а потом «пришли» к Украине на штыках русских имперских солдат Суворова, Потемкина и Румянцева-Задунайского. Как, например, Дикий Запад пришел к США на кольтах ковбоев и прочих переселенцев, предшественников Буффало Биллов...Другими словами, украинские патриоты рассчитывали, что им, так якобы «борющимся с российской имперскостью», простят угнетение нацменьшинств и национальную унификацию и ассимиляцию. Но прозевали они новый тренд – возрождение национальных государств, рефлексии европейских государств по признакам суверенитета, национальных культур, языков, традиций и т. д. Это было хуже, чем просчет, это стало главной ошибкой. И сегодня даже намеки на наезды на права нацменьшинств в Украине вызывают недовольство и критику Киева, ведут к так называемой «усталости» от Украины и чудачеств ее патриотов. И голоса недовольства Украиной и ее курсом на ускоренную украинизацию за счет представителей других народов становятся все громче и громче. Если та же Россия сначала «увела» Крым, а дальше только уныло призывает не трогать русских, обещает, что «своих не бросит», да помогает самопровозглашенным республикам в Донбассе, то западные соседи Украины молчать не стали. Более того, судя по реакции, они даже готовы повторить «подвиг» России с Крымом...Сегодня, 25 сентября 2017 года, мне очень хотелось бы посмотреть на реакцию украинских венгров в городе Берегово, которым бы предложили начать учебный год в Институте имени Ференца Ракоци II на... украинском языке. Туда сегодня глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог пригласил приехать главу Минобразования Украины Лилию Гриневич, чтобы лично «перетереть» насчет закона. И еще раз объяснить венгерскую позицию насчет прав 150-тысячного венгерского меньшинства в Закарпатье. Туда же, на Закарпатье, с рабочим визитом собирается и спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.Гриневич, на мой непросвещенный взгляд, просто необходимо ехать. И Климкина-Чугункина с собой брать. И выслушивать от Балога, почему Венгрия практически возглавила поход соседей Украины против указанного закона. Реакция Будапешта на закон оказалась самой бурной и последовательной. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто наряду с коллегами из Польши, Болгарии и Румынии не только направил жалобы в ООН, ОБСЕ и ЕС, но и распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях. А парламент Венгрии единогласно принял резолюцию, в которой осудил украинский закон.Круто поступила и Румыния, чей президент Клаус Йоханнис вообще отменил свой визит в Украину, а МИД Украины только уныло констатировал: не отменил, а перенес. Но по-любому – из-за образовательного закона, который однозначно осудили также парламенты Румынии и Польши. «Меня очень неприятно удивил поворот событий в парламенте Украины, когда, не сообщая своим партнерам – а мы партнеры Украины, – был принят закон, который, на наш взгляд, противоречит нашим взаимным благим намерениям. Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, и нам это очень обидно. В Украине проживает много румын. ...Этот закон принят не вовремя, и вообще весь подход вызывает много вопросов», – сказал Йоханнис. Равно как и президент Молдовы Игорь Додон призвал гаранта нации не подписывать закон: «Очень надеюсь, что нынешнее политическое руководство в Киеве осознает негативные последствия этого закона и предпримет соответствующие шаги, чтобы отказаться от него». МИД Польши тоже пообещал специально мониторить любые проявления запретов поляками Украины учиться на польском языке. В Будапеште и Бухаресте возле украинских посольств прошли митинги протеста. И это я специально не упоминаю реакцию России, от имени которой ее глава МИД Сергей Лавров давно сказал всем разработчикам подобных законов: «Дебилы, бл...»...Сегодня также стало известно, что протесты против закона Украины об образовании приобретают некий скоординированный характер. Открытое письмо к гаранту нации с просьбой сделать все возможное, чтобы закон не прошел, написал Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN). «В результате этих поправок национальные меньшинства на Украине лишатся возможности получать надлежащее образование на родном языке, кроме как в детском саду и начальной школе. ...По мнению FUEN, новый закон «Об образовании» противоречит Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств. Закон также является нарушением международных обязательств Украины по поддержанию прав национальных меньшинств и продвижению на своей территории региональных языков и языков меньшинств», – однозначно сказано в документе......И есть тут очень важный для Украины момент, бросающий тень и на главную цель, обозначенную гарантом, – стать полноценным членом НАТО и ЕС. А ведь указанные страны – Венгрия, Болгария, Польша, Румыния – это уже члены названных структур. И Украина, так уж получается, скребется и в их двери. Но они могут поспособствовать тому, что Украина окажется в изоляции. И что же получается? Кто-то кому-то врет насчет подлинных планов и целей? Гарант нации пока закон не подписал. Но и патриоты не дремлют...