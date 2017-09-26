Прокат автомобиля в Киеве сделает путешествие удобным

Европейский лидер автопроката, компания SiXT, предложил украинцам самостоятельно контролировать уровень комфорта в поездках: изучить достопримечательности удобнее на автомобиле, не привязываясь к расписанию поездов и автобусов.



Путешествия по Украине особенно приятны осенью, когда солнце уже не так печет и температура воздуха комфортная во всех уголках страны. На юге страны еще можно погреться на песчаных пляжах Николаевской, Херсонской и Одесской областей, в Карпатах — насладиться красотой водопадов, лес и гор, в центральной части — посетить красивейшие парки Умани и Белой Церкви. Никого не оставят равнодушными и прекрасные улицы Ужгорода, Ивано-Франковска, Львова и Одессы.



На личном автомобиле путешествия превращаются в приятную прогулку. Ну а тем, у кого нет личного транспорта, приходится подстраиваться под график движения поездов или ждать автобус. SiXT предлагает альтернативный вариант — аренду автомобиля. Машина позволяет самостоятельно планировать передвижения, менять маршрут и задерживаться в местах, где больше всего понравилось. С автомобилем можно посетить даже те места, куда не ходят поезда.



Сервис проката SiXT начал работу в Украине не так давно. В Европе это один из наиболее популярных сервисов аренды. Представительства компании работают в 100 странах мира.



В Киеве расположены семь станций аренды авто. Две из них — в аэропортах Борисполь и Жуляны, одна на вокзале, и еще четыре — в разных точках города: на проспекте Николая Бажана, Дмитриевской улице, бульваре Дружбы Народов и на Столичном шоссе.



В автопарке SiXT Украина можно найти автомобиль японского или европейского производства на любой вкус: Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW. Все автомобили не старше трех лет и представлены седанами, внедорожниками и универсалами.



Все сделки страхуются. Оплатить аренду авто в SiXT можно любым удобным способом. В компании работает круглосуточная поддержка клиентов. Цены на прокат авто в Киеве подробно изложены на официальном сайте компании.



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