Эпидемиологи предупреждают о надвигающейся эпидемии малярии

Устойчивая к антибиотикам версия малярии распространяется по Юго-Восточной Азии. В частности, малярия обосновалась во Вьетнаме и представляет потенциальную угрозу для всего мира, отмечает "Рамблер Новости".



"Этот штамм с устойчивостью к лекарствам, идентифицированный сначала в Пайлине в Западной Камбодже, был зафиксирован в Северо-Восточном Таиланде и Южном Лаосе. Теперь мы обнаруживаем его распространение на юге Вьетнама", - говорится в исследовании ученых из Университета Махидол. Медики констатируют: нередко доступные лекарства не могут справиться с последствиями малярии - лихорадкой, желтухой, анемией и судорогами.



Штамм известен как PfPailin, и переносят его москиты. Сейчас он распространился из Камбоджи в регион Меконга в юго-западной части Вьетнама. Кстати, в 2008 году в Пайлине была обнаружена резистентная к артемизинину малярия Plasmodium falciparum C580Y (PfPailin). Позднее она приобрела резистентность к другим препаратам и распространилась на восток. Спустя восемь лет она добралась до юга Вьетнама.

