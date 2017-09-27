Рада может ввести акцизный налог на напитки-энергетики

В парламенте зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение акцизного налога на безалкогольные энергетические напитки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект.



Изменения предложены для внесения в Налоговый кодекс и относят безалкогольные энергетические напитки к подакцизным товарам, установив на них ставку акцизного налога в размере 7 гривен за 1 литр напитка.



"Указанное будет способствовать увеличению поступлений акцизного налога при одновременном уменьшении объемов потребления энергетических напитков", - говорится в пояснительной записке к документу.



Проектом закона предлагается начать практику налогообложения энергетических напитков, содержащих кофеин, который вреден для здоровья.



Вместе с тем, введение акцизного налога на энергетики должно происходить на фоне снижения акцизных ставок на водку и коньяк.



Авторами указанной инициативы выступили нардепы от БПП: В. Гудзенко, Г. Чекита, О. Жолобецький и Р. Сольвар.

