Эд Ширан побил рекорд по числу прослушиваний одного трека

Британский певец и начинающий актер обошел рэпера Дрейка по числу прослушиваний одного трека на потоковом музыкальном сервисе Spotify.



"Афиша" со ссылкой на Warner Music пишет, что в минувший уикенд число прослушиваний вышедшей в марте песни Shape of You Эда Ширана достигло 1,3 млрд. Ранее такого результата удалось достигнуть только треку One Dance Дрейка.



Новый альбом принес Ширану статус самого популярного исполнителя сервиса, его музыку выбирают более 40 млн человек в месяц. Общее число стримов, превышающее 10 млрд, вывело его на второе место после того же Дрейка.



По данным "Яндекс.Музыки", Shape of You - самая популярная песня нынешнего лета. По числу прослушиваний она опередила даже Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Daddy Yankee.