Порно в Сети убивает потенцию молодых людей

Врачи констатируют: из-за распространения порнографии растет число мужчин с необычной формой эректильной дисфункции. Как отмечает "Московский комсомолец", данная проблема все чаще поражает молодых людей. Это отклонение назвали "PIED" (дословно: эректильная дисфункция, вызванная порно). И пик роста распространения обозначенного отклонения приходится на последние 2-3 года.



Определение отклонению впервые дал уролог Абрахам Мордженталер из Медицинской школы Гарварда. По его словам, порно подрывает здоровье лиц 20 лет. Иногда порнография приводит к полноценной импотенции. Причем, бывает, что PIED развивается у лиц, имеющих нормальный уровень тестостерона и не перенесших какую-либо психическую травму, которая могла бы отразиться на эрекции.



Что важно, здесь не помогают даже препараты, улучшающие потенцию за счет усиления притока крови к половому члену. Эксперты подчеркивают: порно воздействует на психику и организм человека - он просто перестает испытывать сексуальное возбуждение даже в ситуации, в которой его стоило бы ожидать.

