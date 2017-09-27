Люди спят слишком мало и это стремительно их убивает

Руководитель Центра изучения сна при Калифорнийском университете Беркли, Мэтью Уолкер, заявляет: сейчас во всем мире наблюдается настоящая эпидемия недосыпания, передает ТАСС. А это грозит различными недугами и преждевременной смертью. Считается, человек недосыпает, если продолжительность его сна составляет менее семи часов. И при таком раскладе повышается риск ожирения, инсульта, психических нарушений, диабета, рака простаты, кишечника и молочной железы.



А два года назад было доказано: недосып может приводить к скоплению в мозге бета-амилоидного белка, который стоит за болезнью Альцгеймера. По мнению ученых, нет ничего удивительного в том, что Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, спавшие мало, к концу жизни страдали от старческого слабоумия. Между тем количество в организме клеток, которые ежедневно уничтожают раковые клетки, падает на 70%, если человек спит всего по 4-5 часов. А Всемирная организация здравоохранения признала работу в ночную смену возможным канцерогенным фактором.



"Недостаток сна влияет на каждый аспект нашей жизни. Но никто не пытается что-то изменить. Изменения должны произойти на рабочих местах, в сообществах и дома, в семье. Где вы видели плакаты Национальной службы здравоохранения, агитирующие за сон? Где вы видели доктора, который не выписывает снотворное, а советует больше спать? Сон должен стать приоритетом, даже предметом продвижения", - подчеркивает эксперт.

