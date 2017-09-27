Совет Европы разочарован законом Украины об образовании

Совет Европы (СЕ) разочарован тем, что Украина приняла новый закон "Об образовании", не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь генсека СЕ Даниель Хольтген. "Разочарован, что Украина приняла языковой закон, не посоветовавшись с нами. Языки меньшинств нужно уважать", - написал он в своем Twitter.

Он подчеркнул, что это вопрос требует соответствующего политического отношения. "Мы обсудим с Украиной то, как будет проходить имплементация языкового закона", - добавил он.



Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша.

