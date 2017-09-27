Гройсман спрогнозировал курс доллара

Доллар в 2018 году вряд ли подорожает до 30 гривен, поскольку цифра, заложенная в бюджет, – чисто техническая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Укринформ. "Это чисто техническая цифра (средний курс 29,3 гривен). Такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос", - сказал он.

Гройсман отметил, что курс доллара будет зависеть от темпов реформ и экономического роста. Для этого, по словам премьера, Рада должна принять "десяток-полтора законов".



"Говорить о том, что доллар будет по 30 гривен, - сейчас нет оснований", - акцентировал глава Кабмина.

