Россия призвала ООН добиться от Киева выполнения обязательств

Россия призывает ООН добиваться от Киева выполнения обязательств в сфере прав человека, а также минских договоренностей, заявила советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Наталья Золотова.



"Возмущение вызывает применение пыток для выбивания признательных показаний, включая имитацию расстрелов и использование электрошоков. Такие преступления, по оценке наблюдателей, не расследуются, что ведет к дальнейшему распространению в стране атмосферы безнаказанности", — сказала она, выступая на сессии СПЧ ООН во вторник.



"Призываем ООН продолжать добиваться от Киева неукоснительного соблюдения правозащитных обязательств, а также добросовестного выполнения минских договоренностей", — отметила Золотова.



В докладе мониторинговой миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России. Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". В нем члены миссии также отмечают, что отключение властями Украины электричества и прекращение подачи воды "затронули права жителей Крыма на адекватные условия жизни". Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.

