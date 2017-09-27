В Крыму рассказали о турпотоке с Украины после окончания пляжного сезона

Украинцы продолжают ехать в Крым, несмотря на завершение активной фазы курортного сезона, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.



Ранее крымские власти заявили, что пик курортного сезона на полуострове прошел успешно, без серьезных происшествий. Сейчас в Крыму наступил бархатный сезон, все крупные отели имеют хорошую загрузку.



"Несмотря на завершение курортного сезона в сутки через пункты пропуска, находящиеся на границе Крыма и Украины, проходит порядка 8,5-9 тысяч человек, а количество транспортных средств, на которых граждане пересекают государственную границу, превышает тысячу авто. В выходные дни эта статистика составляет 11-12 тысяч человек и свыше полутора тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.



Как сообщает ведомство, пешеходов круглосуточно оформляют на границе в специально оборудованных модулях, автомобилистов — на девяти автомобильных полосах в Армянске и Джанкое.

