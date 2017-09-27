Суд в Крыму приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии-поселения

Симферопольский районный суд в среду вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову в виде двух лет колонии-поселения.



Как сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" в среду, оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.



Перед судебным заседанием адвокат Умерова высказал надежду, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.



Как пишет interfax.ru, защита Умерова намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.



Четыре адвоката Умерова настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".



Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ.



С Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе.



Правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти снять с Умерова обвинения в сепаратизме.

