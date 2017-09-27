Накануне взрывов в Калиновке СБУ задержала "диверсантов" под Винницей

Перед тем, как в Калиновке прогремели взрывы на арсенале, СБУ задержала в Винницкой области несколько диверсионных групп. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.



"Это точно диверсия. В связи с этим, и нашими разведданными еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса их цели были определены – и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", – написал Мисюра.



По его словам, постовые слышали звук в небе, после которого начались подрывы снарядов. Вместе с тем, подчеркнул Мисюра, основная масса нужных ВСУ снарядов находится в подземных бункерах и не пострадала. Взрываются же танковые снаряды и 120-мм мины, которые хранились под открытым небом.



Вечером, 26 сентября, на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка в Винницкой области произошло ЧП. В 20 километрах от Винницы происходят взрывы на складах с боеприпасами и оружием. Как сообщили в ГСЧС, из города уже эвакуированы 30 тысяч человек.

