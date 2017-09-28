София Вергара возглавила рейтинг актрис на ТВ

Журнал Forbes опубликовал ежегодную десятку самых высокооплачиваемых актрис на телевидении.



Как и пять предыдущих лет подряд, рейтинг возглавила колумбийская актриса София Вергара, которая играет одну из главных ролей в ситкоме "Американская семейка". За год она заработала 41,5 млн долларов.



Вторую строку в списке заняла звезда "Теории Большого взрыва" Кейли Куоко. За последние 10 лет сериал принес ей не только состояние, но и именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Гонорар Куоко за последний год составил 26 млн долларов.



Американская комедийная актриса, сценарист, режиссер и телепродюсер Минди Калинг, которой Forbes ответ третье место, попала в рейтинг благодаря работе в сериале "Офис". Ее годовой заработок составил 13 млн долларов.



Также в топ-10 включены актрисы Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт. На последнем месте стоит Пол Перетт с годовым гонораром 8,5 млн долларов.



Отметим, заработок лидера списка самых высокооплачиваемых актрис полнометражных фильмов Эммы Стоун оказался вдвое меньше, чем у победительницы сериального рейтинга.







