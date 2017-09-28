Папа Римский призвал принимать беженцев "с распростертыми объятиями"

Папа Римский Франциск в среду заявил, что мировое сообщество должно поменять свой взгляд на проблему нелегальных иммигрантов и воссоединения их семей, а также более дружественно их принимать.



"С распростертыми объятиями - именно так мы должны принимать мигрантов", - сказал понтифик в ходе аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.



Помимо этого, Франциск отметил важность воссоединения семей мигрантов.



"Надежда живет в сердце тех, кто разделен расстоянием, и движет теми, кто принимает (беженцев - ИФ)", - добавил Папа Римский, подчеркнув необходимость построения диалога с нелегальными иммигрантами.

