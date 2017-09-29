СМИ: большинство французов считают курс президента Макрона неверным

Большинство людей во Франции - 69% взрослого населения - считают неверным и несправедливым курс, проводимый во внутриполитической сфере президентом страны Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного службой Elabe по заказу новостного телеканала BFM.



В частности, население воспринимает как "несправедливые" те финансовые жертвы, на которые их вынуждают принимаемые властями меры по экономии государственных средств и повышению ряда налогов. При этом как "справедливую и правильную" расценивают политику властей лишь 29% представителей средних классов и 30% в группе населения, расположенной несколько ниже средних классов в структуре общества. Наибольшую же поддержку власти получают от мелких торговцев, предпринимателей и ремесленников, которым проводимые в стране реформы предоставляют ряд благ в сфере бизнеса (41%). В то же время большинство французов (68%) признают, что Эмманюэль Макрон проводит именно тот курс, который был им заявлен перед выборами в его программе кандидата в президенты.



Опрос показал, что в наибольшей мере против действий властей настроены две группы, расположенные у разных концов политического спектра - сторонники правого "Национального фронта" Марин Ле Пен и крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Отрицательное мнение в них высказали 83% и 85% респондентов соответственно.



Также большая часть опрошенных, 59%, считают, что меры по оживлению экономики, предпринимаемые властями, окажутся неэффективными. Еще 58% уверены, что они не позволят улучшить ситуацию в стране и положение населения. Опрос был проведен 26-27 сентября через интернет на основе репрезентативной выборки в 1001 человека в возрастной группе начиная с 18 лет.

