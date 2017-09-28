Вступил в силу скандальный закон об образовании

Закон "Об образовании", которым устанавливаются жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств на Украине, в четверг вступает в силу. Документ уже вызвал шквал критики со стороны ряда стран-соседей Украины. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным".

В Москве также считают, что закон противоречит украинской конституции и международным обязательствам Киева.



Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.



В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.



В Венгрии назвали "ударом в спину" такой шаг со стороны Киева, поскольку страна была ярым сторонником евроинтеграции Украины и предоставляла ей гуманитарную и финансовую помощь.



"Я сделаю достаточно жесткое заявление по ситуации на Украине. Там проживают 150 тысяч граждан Венгрии, а украинский парламент принял закон, который нарушает права меньшинств, включая венгров, лишает меньшинства многих прав в образовании. Они лишили меньшинства права учиться на родном языке в старшей школе", — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.



По его словам, "это совершенно неприемлемо, это идет в совершенно противоположном направлении от того, в котором должна двигаться Европа".



Сийярто добавил, что Венгрия намерена обратиться к европейским властям и институтам с требованием не допустить вступления в силу нового закона. В частности, он направил письма с разъяснением ситуации и призывом к срочным действиям генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, верховному комиссару организации по делам национальных меньшинств Ламберто Заньеру и председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу. Глава МИД Венгрии также призвал к экстренным мерам верховного комиссара ООН по правам человека и комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства.



Наряду с этим венгерское дипломатическое ведомство пообещало, что в ответ на закон об образовании заблокирует вступление Украины в ЕС.



Обеспокоенность принятым законом выразили также Румыния и Молдавия. Представители Румынии обратились к властям Украины с просьбой о заключениях Венецианской комиссии и Верховного комиссара ОБСЕ по поводу принятого закона.



Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали совместное письмо к украинскому коллеге Павлу Климкину, где выразили озабоченность новым законом. По словам главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой, такое же письмо будет отправлено в Совет Европы и ОБСЕ.



В Москве считают, что новый закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.



"Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.



Ведомство подчеркивает, что хотя в законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".



В украинском министерстве образования заявили, что одобренная Радой редакция статьи 7 закона об образовании "соответствует конституции Украины и ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". В ведомстве считают, что расширение преподавания на государственном языке в школах с языками национальных меньшинств обусловлено необходимостью помочь детям лучше овладеть украинским языком и получить качественное образование.



На данный момент, согласно официальной статистике, на Украине на языках национальных меньшинств обучаются около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях.



При этом, по данным министерства, уровень владения государственным языком у детей из таких школ устойчиво снижается. Так, в 2016 году более 60% школьников, относящихся к венгерскому и румынскому нацменьшинствам, не смогли сдать экзамен по украинскому языку.



"По статистике Украинского центра оценивания качества образования, в 2016 году более 36% выпускников Закарпатья сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку с результатом от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. При этом худшие результаты ВНО по украинскому языку в 2016 году получили выпускники из Береговского района, где компактно проживает венгерская община. Так, 75% выпускников этого района получили от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале с ВНО по украинскому языку", — сообщает министерство.



В ведомстве считают, что это приводит к нарушению конституционного права детей на поступление в высшие учебные заведения Украины на конкурсной основе, а также ухудшает их шансы на успешную карьеру.



Глава Минобразования Украины Лилия Гриневич заявила о намерении направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. По ее словам, заключение экспертов может быть уже к концу осени.



Госдума РФ приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. Депутаты отмечают, что закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине.



По мнению депутатов, принятым законом об образовании попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной.



"Нарушается и конституция Украины, согласно которой должно быть гарантировано право обучения на родном языке и не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод при принятии новых законов", — говорится в документе.



В нем также отмечается, что представители коренных народов и нацменьшинств Украины полностью лишаются права обучаться на родных языках в государственных учебных заведениях, возможность обучаться на них будет только в коммунальных учреждениях дошкольного и общего образования.



Предполагается, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для нацменьшинств.



Парламентарии подчеркивают, что положения закона об образовании не соответствуют принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и других международных договоров.



"Грубо нарушается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств, закрепляющая принцип признания региональных языков или языков меньшинств в качестве культурного богатства, а также обязывающая государства устранить любые неоправданные различия, исключения, ограничения, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства и имеющие целью сдержать либо поставить под угрозу его сохранение или развитие", — говорится в заявлении.



Парламентарии указывают, что закон грубо ущемляет права значительной части населения Украины — миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков и румын.



"Подписанный президентом Украины закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", — говорится в заявлении.



Уничтожение национальной идентичности и самосознания проживающих на территории Украины народов, пренебрежение принципами и нормами международных договоров являются недопустимыми и требуют принятия мер по защите их прав и свобод, считают парламентарии.



Госдума предлагает объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и национальных меньшинств Украины от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации.



Депутаты Госдумы выражают солидарность с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины относительно принятого закона "Об образовании". Они призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения документа.



Заявление Госдумы будет направлено в ООН, МПС, МПА СНГ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, генсеку Совета Европы и в парламенты европейских государств.

