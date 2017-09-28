Глава райсуда Киевской области задержан при получении взятки

Глава Барышевского районного суда Киевской области задержан детективами Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба НАБУ.



"Служителя Фемиды задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс. Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Фейсбук.



Рассматривается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



Следственные действия продолжаются.

