Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" продан за рекордную сумму

Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками актрисы Одри Хепберн,сыгравшей главную роль, продан на торгах Christie’s за рекордную для сумму в 632,7 тыс. британских фунтов. Об этом пишет "Коммерсант".



"Это — мировой рекорд за сценарий фильма. Эстимейт составлял 60-90 тыс. фунтов",- рассказала представитель аукционного дома.



В сценарии на 140 страниц содержатся сцены, которые были вырезаны из окончательной редакции.



Фильм "Завтрак у Тиффани" по книге Трумена Капоте снял режиссер Блэйк Эдвардс в 1961 году. Лента получил два Оскара, два "Золотых глобуса", один "Грэмми" и входит в список "Лучших фильмов в истории" по версии Американского института кинематографии.

