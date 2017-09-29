Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" продан за рекордную сумму
Сценарий фильма "Завтрак у Тиффани" с пометками актрисы Одри Хепберн,сыгравшей главную роль, продан на торгах Christie’s за рекордную для сумму в 632,7 тыс. британских фунтов. Об этом пишет "Коммерсант".
"Это — мировой рекорд за сценарий фильма. Эстимейт составлял 60-90 тыс. фунтов",- рассказала представитель аукционного дома.
В сценарии на 140 страниц содержатся сцены, которые были вырезаны из окончательной редакции.
Фильм "Завтрак у Тиффани" по книге Трумена Капоте снял режиссер Блэйк Эдвардс в 1961 году. Лента получил два Оскара, два "Золотых глобуса", один "Грэмми" и входит в список "Лучших фильмов в истории" по версии Американского института кинематографии.
Источник: Strana.ua
28.09 14:23