В Нацбанке обвинили СМИ в девальвации гривны

Одной из причин ослабления гривны в сентябре являются спекуляции в средствах массовой информации. Об этом заявил заместитель главы центробанка Олег Чурий в среду, 27 сентября, передает Интерфакс-Украина.



"Спекуляции в СМИ относительно ожидаемой осенью девальвации гривны влияют на настроения населения, которое в сентябре уже увеличило объемы покупки иностранной валюты, несмотря на тенденции, наблюдавшиеся с начала года", - заявил Чурий.



При этом, по его словам, объемы экспорта выросли более чем на 20%.



"Динамика экспортных поступлений сегодня гораздо лучше, чем мы ожидали. В то же время наблюдается и рост объемов импорта на фоне оживления экономики", – сказал Чурий.



Как сообщалось, после укрепления в течение лета до уровня 25,44 грн/$1, официальный курс снизился к 28 сентября до 26,47 грн/$1.

