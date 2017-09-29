Американский сенатор обвинил Россию в раздувании спора между Трампом и NFL

Сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил Россию в раздувании спора между Дональдом Трампом и игроками Национальной футбольной лиги (NFL) в Twitter для обострения внутриамериканских конфликтов, не приведя доказательство своих слов.



"Даже на этой неделе мы видели, как русские и их "тролли" начали распространять хэштеги #take a knee (#склони колено) и #boycott NFL (бойкотируй NFL). В минувшие выходные они занимали обе стороны спора и продвигали их как можно больше, чтобы повысить уровень шума в Америке, который бы сделал так, чтобы большая проблема выглядела еще больше", — заявил Лэнкфорд на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности.



Трамп в пятницу на митинге в Алабаме раскритиковал игроков NFL, которые устроили акцию протеста во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их задумке, это должно было напомнить об эпохе рабства в США. Президент грубо обругал их, а затем в течение нескольких дней продолжал нападки в Twitter, заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.









Полемика Трампа и спортсменов стала главной темой американской новостной жизни в течение нескольких дней. Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил президента. Кроме того, баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом на традиционную встречу чемпионов NBA с главой государства. В спор также включились знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс" и Коби Брайант, в прошлом выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс".



Москву не в первый раз обвиняют в использовании соцсетей, чтобы повлиять на ситуацию в США. Так, ранее Facebook заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании российские боты покупали рекламу в соцсети, чтобы изменить исход гонки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти заявления.



Расследование вменяемого России вмешательства в выборы, а также предполагаемых связей с Москвой президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначили экс-главу ФБР Роберта Мюллера. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

