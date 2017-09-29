Турчинов при Порошенко требовал отставки Муженко за Калиновку

Секретарь СНБО Александр Турчинов на вчерашнем заседании Военного кабинета по взрывам в Калиновке требовал отставки начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.



"На заседании Военного кабинета Турчинов потребовал отставки Муженко", - сказал собеседник агентства.



Заседание Военного кабинета в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области проходило вчера вечером, 27 сентября. На нем присутствовал и президент Петр Порошенко.



Напомним, что после взрывов в Калиновке на отставке Муженко, который является человеком Порошенко, начали настаивать представители "Народного фронта". "Страна" рассказывала, как катастрофа в Калиновке спровоцировала атаку на Порошенко.



При этом Муженко уже заявил, что не собирается уходить в отставку из-за Калиновки и обвиняет врагов в попытках расшатать ситуацию в Вооруженных силах.



