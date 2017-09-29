В пятницу и субботу будет холодно, без осадков

В ближайшие сутки, 29 сентября, над Украиной продолжит господствовать холодная и сухая воздушная масса и отрог северного антициклона, сообщает Укргидрометцентр. В этот день по всей Украине - без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 11-16° тепла; на Закарпатье и крайнем юге ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1900 году, самая низкая ночью на отметке 1 градус мороза в 1977 году.



В субботу, 30 сентября, на Украине без осадков. Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 11-16° тепла; на крайнем юге ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.



28 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре в районе Киева 15°.

