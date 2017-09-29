ОБСЕ опубликует свои выводы о пожаре в Виннице

Наблюдатели ОБСЕ опубликуют свои выводы о ситуации с пожаром на военных складах в Винницкой области, сообщил первый замглавы специальной мониторинговой миссии организации на Украине Александр Хуг.



"Я могу подтвердить, что у нас есть команда наблюдателей рядом с местом взрыва. Их выводы будут опубликованы", — сказал он на брифинге в Киеве.



Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению.



Власти заявили о стабилизации ситуации на военном складе под Винницей

Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, позже сократили его уже до 12 километров. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. На утро четверга наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

