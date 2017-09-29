"Киевхлеб" поднимет цены на продукцию еще на 20%

В ближайшие два-три года цены на хлеб вырастут примерно на 20%. Об этом заявил в четверг, 28 сентября, глава правления Киевхлеб Владимир Череда на пресс-конференции в Киеве, передают Украинские новости. "В течение определенного периода цена вырастет в пределах до 20%. Думаю, это два-три года", - сказал он. Череда отметил, что в последний раз цены на хлебобулочные изделия пересматривались два месяца назад, в следствие чего произошло подорожание на 5%.



Доля Киевхлеба на столичном рынке хлеба составляет около 80%, в Украине - 20%.



Компания Киевхлеб создана в 1996 году путем преобразования государственного предприятия Киевхлебпром, является крупнейшим производителем хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве.



Ранее сообщалось, что производство хлеба в Украине за 16 лет упало вдвое.

