"Союзмультфильм" торгуется с наследниками Линдгрен за возвращение Карлсона

Минэкономразвития РФ взялось организовать встречу руководства "Союзмультфильма" с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен по поводу возможного сотрудничества. Студия заинтересована в создании сериала-сиквела о Малыше и Карлсоне и рассчитывает на поддержку правительства в этом вопросе.



"Министерство экономического развития РФ выступило инициатором встречи с обладателями прав на "Карлсона" по урегулированию спорных вопросов и продолжению мультсериала. Но самый большой вопрос - в финансировании продолжения "Карлсона". Это очень большие затраты, возможно больше, чем на "Простоквашино", потому что персонажи сложные, много историй нужно дописать, и есть шведская сторона, участие которой пока непонятно. Студия заинтересована в продолжении сериала, при готовности шведской стороны участвовать в его финансировании", - рассказала РИА "Новости" председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.



Напомним, киностудия объявила о намерении создать сиквелы к своим знаменитым мультфильмам еще в январе. В вписке претендентов на возвращение оказались "Малыш и Карлсон", "Трое из Простоквашино", "Котенок с улицы Лизюкова" и другие шедевры.



Переговоры с наследниками Астрид Линдгрен начались в том же месяце. Тогда комментарии "Союзмультфильма" по поводу перспектив возвращения Карлсона были более радужными, а возможные затруднения кинематографисты связывали только с юридическими вопросами.



Советский рисованный мультипликационный фильм "Малыш и Карлсон" по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен вышел на экраны в 1968 году. Спустя два года появилось продолжение - "Карлсон вернулся". Эти мультфильмы приобрели огромную популярность в СССР.



При этом материала для продолжения у мультипликаторов - непочатый край, и на сериал его точно хватит. Так, в двух снятых мультфильмах лишь вскользь задействованы брат и сестра Сванте Свантесона - так зовут Малыша в книге. Пара жуликов, которых Карлсон в советской экранизации показательно прищучил за кражей белья на чердаке, - лишь "тень" колоритных книжных персонажей Филле и Рулле, а дядя Юлиус и его роман с фрекен Бок, заканчивающийся предложением руки и сердца, даже не упоминаются.







