Прокуратура забрала у полиции дело об избиении мужчины в доме нардепа Березы

Расследованием обстоятельств дела об избитом в доме нардепа Юрия Березы жителе Кривого Рога Артеме Белом с 28 сентября занимается прокуратура Днепропетровской области. Об этом "Стране" сообщила спикер региональной Нацполиции Анна Старчевская и подтвердили в пресс-службе областного надзорного ведомства.



"Речь идет об уголовном производстве по нанесению тяжких телесных повреждений гражданину 1980 года рождения - ч.1 ст.121 УК Украины. Дело фактовое, о подозрении пока никому не объявлялось", - подчеркнули в прокуратуре.



Здесь уточнили, что истребовали в свое ведение только один эпизод, касающийся событий в ночь с 23 на 24 сентября в селе Чумаки Пятихатского района. Инцидент с поджогом автомобиля "Nissan" и домовладения семьи Березы, который квалифицирован следствием по ч.2 ст.194 УК Украины ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), продолжат расследовать в полиции.



Напомним, что человеком, который был задержан и избит около дома нардепа от "Народного фронта" Юрия Березы в селе Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области в ночь на 24 сентября, является житель Кривого Рога Артем Белый 1980 года рождения.



При поступлении в больницу у него диагностировали переломы нескольких ребер, ушибы грудной клетки, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.



Как сообщалось, Юрий Береза впервые озвучил свою версию инцидента в его доме в селе Чумаки Днепропетровской области. Он повторяет версию, что это было покушение на него и его семью, что какому-то наркоману дали гранату РГД-5 и приказали поджечь и взорвать дом.



