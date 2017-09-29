Психозы недели. «Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС...»

Коротко о событиях текущей недели. Жители благополучной Винницы почувствовали себя немного жителями Донбасса. Что сгорело в Калиновке – за два года не восстановишь, но будет повод купить в НАТО. «Путинскую ДРГ» не поймали, беспилотник не нашли. Осудили двух пацанов – журналиста и телеоператора на 9 лет (!) по статье терроризм за настройку канала Youtube. Громкое дело «настройщиков ютюба» оттенил расстрел из «калаша» депутата горсовета Черкасс, встречавшегося с Саакашвили...



Михо Саакашвили перед торжественным въездом в Киев, вижу, пошел ва-банк. Цепляется за любую возможность для самопиара. Растреляли в Черкассах возле гаражей и городского кладбища депутата горсовета Михаила Бинусова, недавно назначенного и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии, все ясно: “влада-вбивця”. Как говорил Виктор Ющенко с “диоксиновыми прыщами” на лице, выступая с трибуны ВРУ.



Никаких других версий. Даже после Днепропетровска, где участники АТО героически покрошили друг друга из автоматов, решая армяно-еврейский коммерческий спор.



Хочу сказать, что “расстрельная текучка” редко попадает в наши обзоры. Если сосредотачиваться на ней, то нужно превращаться в криминальную хронику. Киев внешне спокойный город. Но есть нюансы. То взорвут “героя чеченского добробата” и любителя возить снайперские винтовки в машине. То лица кавказской национальности с паспортами Киргизии и в авто на “польских бляхах” устроят перестрелку в центре города. То узбека с израильским гражданством “грохнут” тоже в самом центре, между ресторанами и синагогой, якобы за контрабандные бриллианты.



Регулярно что-то происходит. И это не удивительно. Как любит говорить премьер Владимир Гройсман, экономика возрождается, деловая жизнь в стране кипит. Главное, не оказаться рядом с “кипятильником”.



Кстати, именно кипятильник, забытый руководительницей танцевального ансамбля в своей комнате, мог привести к пожару в одесском лагере "Вікторія". Где заживо сгорели три маленькие девочки.



Чудовищная история. Детей безумно жалко. Но вся последующая “пляска на крови”, чтобы убрать мэра Одессы, который вроде бы и местный, с “характерной одесской биографией”, но гипотетически может быть нелояльным на будущих выборах, выглядит гнусновато. Хотя к этому надо привыкнуть.



Мы смелые когда стаей. То ли органы власти штурмовать, то ли пограничников пихать, то ли кидать бутылки с зажигательной смесью и гранаты в “срочников” из оцепления, которых бедная сельская маманя не смогла отмазать от службы



Может, припоминаете, как после парада на день Независимости, когда по Крещатику вышагивали американцы, литовцы и примкнувшие к ним молдаване, мы обратили внимание на фразу посетившего Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса



Вот вам и ответ, почему не поймали Путина с поличным, почему не задержаны его ДРГ, а лось-разведчик, попавший в поле зрения охраны, благополучно добрался до базы террористов и доложил обстановку. НЕДОСМОТРЕЛИ!