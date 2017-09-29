Психозы недели. «Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС...»
Коротко о событиях текущей недели. Жители благополучной Винницы почувствовали себя немного жителями Донбасса. Что сгорело в Калиновке – за два года не восстановишь, но будет повод купить в НАТО. «Путинскую ДРГ» не поймали, беспилотник не нашли. Осудили двух пацанов – журналиста и телеоператора на 9 лет (!) по статье терроризм за настройку канала Youtube. Громкое дело «настройщиков ютюба» оттенил расстрел из «калаша» депутата горсовета Черкасс, встречавшегося с Саакашвили...
Михо Саакашвили перед торжественным въездом в Киев, вижу, пошел ва-банк. Цепляется за любую возможность для самопиара. Растреляли в Черкассах возле гаражей и городского кладбища депутата горсовета Михаила Бинусова, недавно назначенного и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии, все ясно: “влада-вбивця”. Как говорил Виктор Ющенко с “диоксиновыми прыщами” на лице, выступая с трибуны ВРУ.
Никаких других версий. Даже после Днепропетровска, где участники АТО героически покрошили друг друга из автоматов, решая армяно-еврейский коммерческий спор.
Хочу сказать, что “расстрельная текучка” редко попадает в наши обзоры. Если сосредотачиваться на ней, то нужно превращаться в криминальную хронику. Киев внешне спокойный город. Но есть нюансы. То взорвут “героя чеченского добробата” и любителя возить снайперские винтовки в машине. То лица кавказской национальности с паспортами Киргизии и в авто на “польских бляхах” устроят перестрелку в центре города. То узбека с израильским гражданством “грохнут” тоже в самом центре, между ресторанами и синагогой, якобы за контрабандные бриллианты.
Регулярно что-то происходит. И это не удивительно. Как любит говорить премьер Владимир Гройсман, экономика возрождается, деловая жизнь в стране кипит. Главное, не оказаться рядом с “кипятильником”.
Кстати, именно кипятильник, забытый руководительницей танцевального ансамбля в своей комнате, мог привести к пожару в одесском лагере "Вікторія". Где заживо сгорели три маленькие девочки.
Чудовищная история. Детей безумно жалко. Но вся последующая “пляска на крови”, чтобы убрать мэра Одессы, который вроде бы и местный, с “характерной одесской биографией”, но гипотетически может быть нелояльным на будущих выборах, выглядит гнусновато. Хотя к этому надо привыкнуть.
Мы смелые когда стаей. То ли органы власти штурмовать, то ли пограничников пихать, то ли кидать бутылки с зажигательной смесью и гранаты в “срочников” из оцепления, которых бедная сельская маманя не смогла отмазать от службы
В стране сооружается вертикаль в стиле романа Джорджа Оруэлла «1984». Причем “Большой брат”, который “следит за тобой”, в нашем случае, это не единоличный диктатор, а система, настроенная на подавление инакомыслия. Система, заметим, во многом добровольная, основанная на тотальной трусоватости общества.
Мы смелые когда стаей. То ли органы власти штурмовать, то ли пограничников пихать, то ли кидать бутылки с зажигательной смесью и гранаты в “срочников” из оцепления, которых бедная сельская маманя не смогла отмазать от службы.
А когда надо пикнуть против того, что фейсбучным большинством признано как правильное жертвоприношение во имя патриотизма, все молчат. Большая часть СМИ “не заметили” приговора Диме Васильцу и Жене Тимонину. Если скажешь, что 9 лет колонии по статье 258 УК Украины (терроризм) за помощь в ретрансляции канала «Новороссия-ТВ» на Youtube – “це занадто”, то автоматически попадешь в пул адептов Януковича. Или еще хуже – станешь виртуальным членом ДРГ имени Путина.
Я допускаю, что следователи, которые “шили дело” Васильца-Тимонина, может, и неплохие в быту люди. И семьи свои любят. В церковь ходят. Но им спустили свыше разнарядку на образцово-показательный процесс против двух провинциальных “сепаратистов”, и они ничтоже сумняшеся записали в обвинительный акт фразу: "принизили національну честь і гідність українського народу".
А судья из районного суда Житомира, который зачитал приговор на 9 лет – и свободен. Можно – на огородик. Или в баньку. Снимать стресс. Главное, что от себя проблемы отвел. А “шо я міг зробити?”. Это типичный ответ, который мы слышим всегда от “бывших”, когда на нашем хуторе сменяется генеральный политический вектор.
Вообще, Житомир превращается в общеукраинский центр “свободы слова по-оруэлловски”. Журналиста Василия Муравицкого арестовали в Житомире по обвинению в государственной измене, потому что у него был контракт с российским СМИ. Васильцу и Тимонину впаяли 9 лет по статье “терроризм”. Короче, заколдованное место этот Житомир. Для тех, кто марширует не “в такт”.
Кстати, о терроризме и террористах. Пока в одной области судили журналистов за Youtube, в другой выгорели артиллерийские склады. Ничего сверхординарного в этом нет. Раз в несколько лет, а то и ежегодно, у нас случаются подобного рода ЧП. В 2003 году – Бахмут, в 2004-ом и 2007-ом – Новобогдановка, в 2008 – Лозовая, в 2014 – Кривой Рог, в 2015 – Сватово. В этом году – Балаклея.
Раньше знали, что причина пожаров на складов, как и любых других пожаров на опасных объектах, это человеческий фактор. Чтобы начался “феейверк”, много изобретательности не нужно: пили, курили, сварочные работы проводили, костер не затушили, “шось впало та покотилося”. Ну, еще была версия, что лось. Бегал, понимаешь, лось по территории склада между деревьями. После чего начали “самоутилизироваться” мины, лежавшие на поверхности.
Присмотрелся к фото лося: вроде натуральный, на диверсанта в маскировочном костюме не похож. Тем более, что главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил вчера: данные о диверсионных группах и беспилотниках на территории военного склада в Калиновке не подтверждены. Кроме “признаков ненадлежащего хранения, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска" (цитата) никаких сенсационных выводов.
Может, припоминаете, как после парада на день Независимости, когда по Крещатику вышагивали американцы, литовцы и примкнувшие к ним молдаване, мы обратили внимание на фразу посетившего Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Министр обороны Степан Полторак шире раскрыл тему 1987 года. По его словам, на складах в Калиновке находилось 83 тысяч тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению. Всего 68 тонн, Карл! Все остальное – это компоненты к боеприпасам и металлолом made in USSR.
Зачем тут беспилотник? Зачем ДРГ? Зачистили склад от старого хлама и можно двигаться дальше: к перевооружению армии по стандартам НАТО. Эксперты из народа уже подсчитали объем и стоимость утраченных боеприпасов. Вышли какие-то фантастические цифры. И выводы, что за два года не восстановим.
Еще как восстановим! Сказал же Курт Волкер, что ЧП в Калиновке не помеха поставкам оружия из США. Напротив, с точки зрения маркетинга это даже “то, что надо”.
Может, припоминаете, как после парада на день Независимости, когда по Крещатику вышагивали американцы, литовцы и примкнувшие к ним молдаване, мы обратили внимание на фразу посетившего Киев главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
“Версии” тогда написали: “Пресс-служба нашего Минобороны сообщает, что Мэттис подчеркнул, что Украина нуждается в реформе оборонного сектора. И при этом “стороны обсудили развитие способностей ВСУ на современном этапе и расширение материально-технической поддержки со стороны США для отпора российской агрессии и проведения мероприятий военной реформы”.
Как я понимаю, реформа оборонного сектора – это как энергетическая реформа: место донбасского угля занял пенсильванский уголь. Если бы я был на месте Мэттиса, я бы сказал примерно следующее: “Армия у вас, ребятушки, очень бравая, но оборонная промышленность никуда не годится. Вы сейчас свое старье перекрашиваете. А могли бы перекрашивать наше. У нас на складах этого добра – как у вас кукурузы. Каких-нибудь несколько сотен миллионов у.е. и забирайте. И “джавелинчик” в подарок” (конец цитаты).
“Джавелинов” нам, похоже, опять не дали. Но всего прочего “секонд хенда”, думаю, отсыпят сполна. И вопрос пополнения склада в Калиновке превратится в задачу внешнеполитической коммерческой важности.
Но что меня больше всего беспокоит, это не само ЧП, которое, слава Богу, обошлось без жертв, а психическое состояние общества и реакцию на происходящее в соцсетях – “зеркале общественной души”. Вы только вдумайтесь, какой триллер живет в головх у нации.
“Перед тем, как в Калиновке прогремели взрывы на арсенале, СБУ задержала в Винницкой области несколько диверсионных групп. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.
Вот вам и ответ, почему не поймали Путина с поличным, почему не задержаны его ДРГ, а лось-разведчик, попавший в поле зрения охраны, благополучно добрался до базы террористов и доложил обстановку. НЕДОСМОТРЕЛИ!
27 cентября советник президента Юрий Бирюков сообщил, что причиной взрывов на складах боеприпасов в Калиновке могла стать атака беспилотника.
Дальше одни “иксперды” начали широко дискутировать на тему, мог ли применяться беспилотник для взрыва складов и какой объем тротила нужно было прицепить к его “лапкам”. Другие вошли в раж, доказывая, что вся вина лежит не на военизированной охране с наганами, а на руководстве Генштаба в лице Муженко, которые не закопали снаряды в бункера, а на держали их на земле. И что не надо быть супер-ДРГ – взорвать “эти склады мог пьяный бомж”. Короче, во всем виновата власть! Ганьба” Геть! Да звдравствует Саакашвили!
Потом к “высокопрофессиональной дискуссии”, между специалистами по дронам и оппозицией власти подключились простые активисты из народа. Одни кинулись искать в зарослях подсолнечника упавшие дроны. Которые, разумеется, накануне терракта видело все село. Другие сильно переживали, что в рейсовых автобусах за пределы родной области Владимира Гройсмана могут выехать путинские террористы. Ибо полиция-милиция не слишком тщательно исполняет план “Перехват”.
“Блок-пост між Дніпровською та Донецькою областю. Працівник МВС заходить у міжміський автобус та завзятим поглядом шукає осіб, які представляють небезпеку для суспільства. Не побачивши пасажирів у формі виходить, навіть не переглянувши посвідчення особи у жодного з цивільних... Наступний блок-пост поворот в сторону Грішино. Взагалі автобус проігнорували... Та ж сама історія у Костянтинівці. А ви кажете ДРГ! Ціла армія може проїхати безперешкодно на територію України!!!”, – возмущаются калиновские патритоты в соцсетях.
Вот вам и ответ, почему не поймали Путина с поличным, почему не задержаны его ДРГ, а лось-разведчик, попавший в поле зрения охраны, благополучно добрался до базы террористов и доложил обстановку. НЕДОСМОТРЕЛИ!
Хрен, с ними, со складами. Всякое бывает. Но то, что страна живет по Пелевину, что население ищет в кустах дроны и выслеживает диверсантов, а за терроризм сажают “настройщиков ютюба”, и общество это проглатывают как “так и надо”, похоже, ведет к серьезным психическим последствиям для Украины.
Знаете, что удивительно? После Калиновки никто не задумался, что жители Донбасса переживают намного более страшные обстрелы уже четвертый год. И никого почему-то спешно не эвакуируют. Волосы на затылке не рвут. Наоборот, переселенец – это почти ругательное слово. Вот удалось отменить многим выплаты пенсий – уже победа. И общество это тоже с удовольствием “хавает”.
Что тут сказать? Только Высоцкий в прошлом и Пелевин в настоящем времени могут сформулировать все те чувства, которые испытывает относительно здоровый человек, глядя на происходящее.
Наверное, символично, что новое творение Пелевина "iPhuck 10" именно на уходящей неделе начали активно разбирать на строчки в соцсетях. Как-то так совпало. И если фраза "Гнет в современном мире не имеет четкого источника" еще звучит спорно, то насчет "С добром и злом тоже начались проблемы -- от имени добра стали говорить такие хари, что люди сами с удовольствием официально записывались во зло" сомнений нет. Это про нас!