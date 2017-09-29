Война с Венгрией

Понятно, что война с Венгрией неизбежна. Агрессивная, антиукраинская позиция ихнего премьера Орбана не оставляет нам выбора. Венгры давно точили зубы на нашу независимость, завидовали европейской интеграции нации. Невиданный экономический бум, который начался с нападения на Украину агрессивного Путина и с падения гривны, заставил их приоткрыть свое истинное националистическое лицо. Я так думаю, что статья 9 из закона о языках, подписанного в торжественной обстановке президентом Порошенко, стала всего лишь поводом. Этаким «казусом с..ка белли» для антиукраинской риторики венгерских официальных лиц.



Отступать нельзя, поскольку иначе можно потерять лицо и кружевные трусы. Что возмутило мадьяр? То, что Киев последовательно, целенаправленно и неуклонно вводит европейские принципы в языковой сфере: одна нация, один язык, одна церковь, один кондитерский концерн. Права так называемых «меньшинств» в условиях страшной войны с агрессором, когда мы все оказались в форпосте цивилизованного мира – миф, блеф и ничтожный фактор. Правильно сказала Виктория Сюмар в одном из своих блогов: «мова является сегодня важнейшим фактором национальной безопасности и обороны. Если кто разговаривает на языке агрессора, то предает нацию в циничной позе». Глава парламентского комитета по свободе слова знает толк в подобных делах, поскольку она начала свою карьеру с самых низов. Еще в переполненных электричках, где Вика толкалась с сумками, наполненными свежим творогом, она натерпелась языковых и иных притеснений от так называемых «русскоязычных». Слава Богу, дело не дошло до сексуальных притеснений. Хотя Сюмар рассчитывала на это. Однако с той поры ряды истинных патриотов нации, не празднующих «савецкие праздники», пополнились новым, совершенно отчаянным бойцом.



Распоясавшихся венгров, которые выступают за право своих детей получать образование на родном языке, надо резко ставить на место. Опыт в подобных делах у нас накоплен не малый. Вспомните Голландию с их референдумом. Эти жалкие планокуры чуть было не заблокировали евроинтеграцию нашей нации. Благодаря активности блоггеров, пообещавших снести все их плотины и затопить уродов вместе с их тюльпанами, удалось заткнуть фонтан антиукраинских настроений. Теперь мы можем с уверенностью смотреть в завтрашний день. А это, кстати, не только лишь все смогут.



На востоке постоянно находятся войска Путина, готовые в любой момент подорвать военные склады с помощью ДРГ, оснащенных беспилотниками. На западе бесчинствую венгры, поляки. К ним еще присоединились румыны. Тоже не братья нам

Прежде всего, следует выкинуть из домов кубик Рубика, символизирующий издевательство венгров над головным мозгом расово правильных украинцев. Полностью отказаться от паприки и салями, бойкотировать поездки в Будапешт. Пусть они сами гуляют вместе с русскими сепаратистами по улице Ваци и нежатся в своих купальнях

Поляки тоже периодически поднимают голову. Они приковывают наших граждан к трамваям, заставляя смывать революционные граффити. Участились случаи зверских избиений украинцев, которые горбатятся на процветание их гнилой экономики. Во многих пабах опасно говорить на языке великого Шевченко, поскольку может прилететь со всех сторон. Общежития, где ночуют уставшие украинские специалисты с высшим образованием, горбатящиеся на клубничных и яблочных полях Польши, систематически разрисовываются оскорбительными ругательствами. Варшава перестает быть адвокатом Украины. Находящиеся на прикорме у российских спецслужб темные польские силы провоцируют острую межрасовую рознь.К тому же, все мы помним, что Саакашвили ворвался на неприкосновенную, целостную, фактически невинную территорию нации именно со стороны Польши. Соответствующие выводы патриоты уже давно сделали. Не братья нам венгры и поляки. Расово правильный закон об образовании, принятый клинически чистыми депутатами-патриотами и подписанный таким же президентом, выявил всех скрытых до недавнего времени врагов нации.Они окружили великую страну со всех сторон. На востоке постоянно находятся войска Путина, готовые в любой момент подорвать военные склады с помощью ДРГ, оснащенных беспилотниками. На западе бесчинствую венгры, поляки. К ним еще присоединились румыны. Тоже не братья нам. Президент-цыган-вампир-дракула в отвратительно грубой форме отменил свой визит в Киев. Написал, падлюка, в своем «твиттере», что не желает общаться с расистами и угнетателями прав национальных меньшинств. Ладно бы свой визит отменил. Так он еще обидел настоящего патриота, спикера, человека, внесшего немыслимый вклад в развитие украинского языка – спикера Парубия. В октябре Андрей собрался ехать в Бухарест, просить там «джавелины». Но теперь никто уже никуда не едет. Даже молдаване начали что-то вякать в унисон с венграми. Типа их права тоже ущемлены. Кольцо агрессивно настроенных стран смыкается возле западных рубежей нашей «Матькивщины».Надо срочно выработать новую оборонную стратегию, поскольку одним АТО мы никак не обойдемся. Венгерский сепаратизм поднимает голову, румынский поднимает, молдавский и даже словаки туда же. В социальных сетях кипит невиданная эпическая битва. Широко цитируется фраза саперы Водички из «Приключений бравого солдата Швейка»: «Короче говоря, мадьяры – шваль». Истинный цвет украинской нации – политологи, журналисты канала «1+1», эксперты «112» канала, найденные в психушке, все наперебой цитируют произведение Ярослава Гашека на русском языке.Венгры пообещали вставлять палки в колеса европейской ассоциации Петра Порошенко. Они даже не понимают, с кем связались. Огромную популярность набирает призыв чистых активистов нации немедленно начать полный бойкот всех без исключения «мадьярских товаров». Прежде всего, следует выкинуть из домов кубик Рубика, символизирующий издевательство венгров над головным мозгом расово правильных украинцев. Полностью отказаться от паприки и салями, бойкотировать поездки в Будапешт. Пусть они сами гуляют вместе с русскими сепаратистами по улице Ваци и нежатся в своих купальнях. Нога настоящего патриота никогда не ступит в Эгер. Марципаны – в топку! «Токай» – туда же. Недалек тот день, когда Венгрия с треском вылетит из ЕС за свою антиукраинскую позицию. Подразделения Национальной гвардии немедленно должны быть передислоцированы к пункту пропуска «Тиса». Настали трудные времена, несмотря на анонсированный Гройсманом экономический подъем. Только тотальная украинизация нации и легализация однополых браков откроет перед нами врата в еврорай. Поэтому следует немедленно поднять вопрос о депортации всех, кто не поддерживает ценности нации. В первую очередь депортировать следует агента «Дефензивы» Саакашвили. Потом разобраться с венграми. Затем с молдаванами и цыганами. Ввести медицинские критерии чистоты национальности. Заставить всех сдать экзамен на знание мовы и истории великой Украины с начала конца света. Беспощадно выявлять паникеров и провокаторов, состоящих в пятой кремлевской колонне. Наградить Сюмар путевкой в дом отдыха для ветеранов АТО. Попросить «Эпл» исключить венгерский язык из своих телефонов. Закрыть дипломатические представительства всех стран, которые не признают статью 9 закона об образования. Строго предупредить Венецианскую комиссию, которая как раз проводит экспертизу языковой нормы нашего правильного закона: если вы, подонки, сделаете неправильные выводы, то никакой Венеции больше не будет. «Национальный корпус» будет мыть сапоги на площади Сан-Марко. Все! Пошел записываться в первый украинский батальон «Будапешт». Пора!