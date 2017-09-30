СБУ: никаких диверсантов не было

Межведомственная группа следователей Службы безопасности Украины и военной прокуратуры продолжает следственные действия в уголовном производстве, открытом по факту диверсии на военных складах в Винницкой области, в частности, собирает сведения от очевидцев произошедшего из числа военнослужащих, охранявших арсенал.

"Для отработки всех версий возникновения чрезвычайного происшествия, установления его причин и обстоятельств следователи собирают свидетельства очевидцев, в том числе задействованных в охране объекта военнослужащих части", - говорится в сообщении пресс-группа Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области..



В УСБУ заявили, что досудебное следствие не подтверждает информацию о якобы задержании правоохранителями диверсионной группы террористов вблизи арсенала.



Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.



В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов эвакуированы.



На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.



Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).



Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что никакие диверсионные группы на территории Винницкой области не обнаружены, никого не задерживали и никто не сбежал.

