Пять жильцов хостела в Запорожье погибли вследствие пожара

В центре Запорожья в результате пожара, возникшего в хостеле, погибли пять жильцов.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, пожар возник в 02.46 в хостеле, расположенном в Александровском районе Запорожье, по ул.Жуковского, 36.



По данным пресс-службы, подразделениям ГСЧС удалось ликвидировать огонь в 04.15. На месте пожара спасатели обнаружили 4 погибших.



Из огня также удалось спасти 4 постояльцев хостела, среди которых 8-летний ребенок. Они госпитализированы, один из них получил серьезные повреждения и умер в больнице.



По информации пресс-службы ГСЧС, хостел является двухэтажным зданием, площадь 200 кв.м. Пожар возник на втором этаже и охватил 100 кв.м.



К ликвидации пожара привлекались 15 единиц техники и 52 человек.



Одной из причин пожара, очаг которого выявлен на втором этаже хостела, мог стать неисправный обогреватель дежурного.



Как рассказала в эфире телеканала "112 Украина" руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева, решетки на окнах на 2-м этаже здания не позволили людям покинуть помещение. Кроме того, по ее словам, разрешительных документов у владельца хостела не было.



На месте происшествия работает полиция. Ведется следствие.

