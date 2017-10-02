Записки психопатолога

Сразу после провозглашения Каталонией «независимости» под дулами кремлевского спецназа резко увеличилось количество патриотов нации, жалующихся на патологические проблемы с разрывом так называемых «пуканов». Пациенты в один голос утверждали, что на протяжении последних двух дней их состояние резко ухудшилось. Постоянно снятся российские спецназовцы, кормящие дорогой колбасой каталонского кота. Периодически они просыпаются на мокрой простыне с криками «Чей Каталония?». Очень интересный пример классического замещения Крыма Каталонией, чем объясняется определенная несогласованность падежей.



Другие побратимы, захлебываясь соплями, рассказывали об одном и том же сне: человек с обнаженным торсом верхом на белом медведе, чье имя они не могут вспомнить (типичная реакция подавления, то есть вытеснения в область бессознательного), скачет по Барселоне. И надпись в стиле пелевинского «Седьмого айфака»: «Тот, чье имя неизвестно, похищает у Мадрида Каталонию».



Обычно приходится им объяснять, что не все так однозначно. Тысячи дочерей каталонцев уже пишут в социальных сетях: «Многие против так называемого референдума, поскольку считают себя единой испанской страной». По всем городам и весям плодородной земли Испании развешаны баннеры «Единая Испания». В самом Мадриде уже полным ходом идет формирование добровольческого батальона «Каталония», во главе которого стоит пассионарный боец в балаклаве с позывным «Хуан Хуанченко».



Но, как показала общая клиническая картина, углубление параллелей и, с…ка, аллюзий с традиционными архетипами постмайданной действительности, а именно «Крымнаш», «Донбасс – це Украина», вызывает у пациентов чувство острого анального жжения. Их состояние резко ухудшается. Более того, зафиксированы и даже задокументированы случаи частичного прозрения некоторых особей в социальных сетях.



Попадание в ЕС долгие десятилетия трактовалось как акт инициации нового генитального опыта украинцев. Акт имел противоположное значение «СССР 2.0» и должен был символизировать «окончательный разрыв» с Россией. Евросоюз воспринимался как место обитания высших существ, к числу которых теперь принадлежат и «новые украинцы»



Страхи патриотов связаны с тем, что Каталония страшно напоминает Крым и Донбасс. Но! Только древнейшая нация в мире имеет право безнаказанно собираться на майдане и свергать диктатуру. Это эксклюзив, заложенный в геноме каждого украинца. Геном содержится в вышиванке, которую каждый обязан носить не менее восьми часов в сутки

После длинного, многостраничного поста на тему «А зачем стоял майдан?» особи удаляли свой паблик из «Фейсбука». Затем они регистрировались под новым именем и тщательно мониторили реакцию на свой сетевой суицид.Беседы с пациентами в состоянии гипнотического сна после определенной дозы алкоголя позволили выяснить следующие закономерности течения так называемого «каталонского феномена». Налицо ярко выраженный комплекс отца, осложненный действием синдрома такой-то матери. Трагическое, с ярко выраженными невротическими нотками восприятие событий в Испании обусловлено четкой проекцией первого опыта анального секса на европейский майдан.Ключом к пониманию является вытесненный в подсознание вопрос «За что стоял майдан?». Сегодня мало кто знает, что целью восстания миллиардов украинских патриотов являлось нежелание платить 35 евро за «шенгенскую визу». После того, как верховный главнокомандующий открыл символическое окно в Евросоюз, туризм стал раздражать новых европейцев своей дороговизной. Однако «суперэго» в лице Гройсмана продолжало формировать представление о Европе как о живом воплощении рая на земле.Попадание в ЕС долгие десятилетия трактовалось как акт инициации нового генитального опыта украинцев. Акт имел противоположное значение «СССР 2.0» и должен был символизировать «окончательный разрыв» с Россией. Евросоюз воспринимался как место обитания высших существ, к числу которых теперь принадлежат и «новые украинцы». Это особая тема, поскольку большую популярность у лучших представителей нации приобретает идея «добровольного суицида лиц пенсионного возраста», мешающих им познать всю полноту европейского рая. Потерпите немного, уже скоро теория закончится. К сожалению, идеализированное представление о потусторонней еврожизни, полученное из роликов о мускулистых немецких сантехниках и рекламы «Народного фронта» Арсения Яценюка вошло в жесткое соприкосновение с кремлевской действительностью.Первыми были англичане, которые нанесли страшную травму нации в виде «Брекзита». Никто не мог понять, как можно убегать из рая, если он есть воплощение всеобщего счастья всех трансгендеров мира? Следующий удар нанесли голландцы. Тоже провели референдум, посредством которого унизили достоинство нации, осудив желание майдановцев еще теснее интегрироваться в общеевропейское пространство. Только стали забываться боли, вызванные таким публичным унижением концепции «еврорая», как начались события в Каталонии.Патриоты стали испытывать острейший когнитивный диссонанс. Еще более острый, чем взрывы военных складов в Калиновке, которые официальная пропаганда представила как блестящую демонстрацию способностей Гройсмана по организации досуга эвакуантов. Уже на следующий день после взрывов на месте сгоревшего арсенала был разбит чудесный парк с поющими фонтанами. В тихих уютных беседках жители Калиновки могли любоваться рассветом в ожидании, когда же их дома отремонтируют. Особый интерес вызывает композиция «21 фрагмент ракеты». С любого ракурса видно только 20 фрагментов. А где двадцать первый? Над разгадкой этого счастливые гости парка могут поразмышлять в условиях медитации. Правда, 2 октября слышны «одиночные, совершенно не опасные взрывы». Но то такое…Избиение каталонцев силами Национальной гвардии, почти тысяча покалеченных людей, стариков, детей, как бы вызывали у патриотов видение событий «анижедети». Однако на самом деле речь шла о кровавых путинских наймитах. И в условиях дисфункции головного мозга они были вынуждены резко осудить сепаратизм. Но какой может быть сепаратизм в государстве – члене Европейского Союза? Как люди могут сбегать от высоких пенсий и зарплат в евро?Вот смириться с осознанием данного факта никто из пациентов не может. Это все равно, что группа ангелов в раю подняла бунт против ставки Господа. Такого просто не может быть. Тем не менее такое есть.Страхи патриотов связаны с тем, что Каталония страшно напоминает Крым и Донбасс. Но! Только древнейшая нация в мире имеет право безнаказанно собираться на майдане и свергать диктатуру. Это эксклюзив, заложенный в геноме каждого украинца. Геном содержится в вышиванке, которую каждый обязан носить не менее восьми часов в сутки. Разве могут каталонцы копировать действия евромайдана? Нет. Но они это делают. Рай в виде ЕС рушится на глазах…Галоперидол в комплексе с дуфолаком стабилизирует состояние пациента до приемлемого уровня. А информация о начале действия с 1 октября 75-процентной квоты на украинский язык в телеэфирах вызывает у патриотов легкий румянец удовлетворения. Они даже начинают слабо улыбаться, с опаской косясь на «Фейсбук».