Товарооборот Украины с Австралией вырос на 56% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что товарооборот Украины с Австралией в январе-июле 2017 года вырос на 56%.



Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, по результатам встречи премьера Украины с президентом Сената Австралии Стивеном Пэрри (Stephen Parry) в Киеве в понедельник, стороны обсудили сотрудничество между странами.



"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал деловые круги Австралии активнее инвестировать в Украину и выразил заинтересованность в увеличении товарооборота между двумя странами, который по итогам 7 месяцев года вырос более чем 56%", - говорится в сообщении пресс-службы.



Глава правительства отметил, что потенциал сотрудничества намного больше и не используется сейчас в полную силу.



В сообщении также говорится, что за 7 месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Австралией вырос до $112,9 млн (+56,3%), экспорт – $7,82 (+53,8%), импорт – 105,11 млн (+56,5%).

